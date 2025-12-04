李四川表態願登記戰新北 蔣萬安:不管在哪 心都同在

政治中心／陳堯棋 陳聖翰 台北報導

一直被點名選2026新北市長，台北市副市長李四川首度鬆口，如果辦初選"要參加"，而且會辭副市長。今天總質詢就被議員追問是不是畢業典禮？他還被挖出，2024年接受專訪曾說"未來絕不參選"。過去市長蔣萬安曾唱江蕙金曲"甲你攬牢牢"不放人，今天被問一臉尷尬，改說不論他在哪裡，心永遠同在。

台北市議員(民)林世宗vs.台北市副市長李四川：「這次市政總質詢，恐怕就會變成你的畢業典禮，你什麼時候要請辭，什麼時候要離職去新北市進駐呢？你還沒有請我，我不會...好，我請你以後就進駐。」林世宗直球對決，質問李四川，這次北市總質詢是不是他的畢業典禮，本人卻四兩撥千金。雖然還沒宣布參選新北市長，但已經放話，國民黨或藍白合，如果要舉辦初選，願意登記參加。

蔣萬安稱不管李四川在哪裡，心永遠在一起。（圖／民視新聞）台北市議員(民)張文潔 vs.台北市副市長李四川：「(2024)年初的時候跟這個媒體說，我是專業的副市長，我有堅持，李四川未來絕對不會參選，現在還是這個態度嗎？你問我的意願，我絕對不喜歡去參選。你絕對不喜歡去，那你會不會去？這個...如果有登記初選。你會什麼時候辭職？」台北市長蔣萬安：「你們考慮一下我市長的心情好不好，一直要我副市長辭職？」儘管蔣萬安跳出來緩頰，但綠營議員拿出2024年工商時報的專訪，打臉李四川，當時強調絕對不會選舉的他，到現在改口聲稱不喜歡參選，態度明顯差很大，而且對比近兩年李四川頭髮，也從黑長髮，剪短更俐落，難道一步步為選舉鋪路!?

台北市副市長李四川頭髮剪短。（圖／李四川臉書）台北市長蔣萬安(8.13)：「不管川伯在哪裡，我都會把他攬牢牢，我要"甲你攬牢牢"。」先前蔣萬安，還大聲唱出二姊江蕙的"甲你攬牢牢"，要來挽留李四川，但眼看參選2026雙北市長的"李安連線"即將成形，這首歌已經不敢再拿出來唱。台北市長蔣萬安：「我說過無論在哪，我們的心都在一起。(還要唱甲你攬牢牢嗎？）哈哈，謝謝大家。」只見蔣萬安露出尷尬的微笑，而且話中有話，似乎間接證實，李四川已經留不住了，恐怕得改唱"含淚跳恰恰"。

