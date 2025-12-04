李四川表態願納藍白新北初選 侯友宜喊鼓勵、加油：歡迎承擔

李四川表態投入新北市長初選，侯友宜喊鼓勵、加油。圖左為新北副市長劉和然。翻攝三人臉書



針對台北市副市長李四川表態願若藍白有2026新北市長初選，他願意納入也會去登記，新北市長侯友宜今（4日）表示，歡迎任何人承擔做事，也給他鼓勵、加油。

李四川3日接受網路節目專訪首度鬆口，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加，黨內初選結束後，可能藍白合還要跟民眾黨初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」

侯友宜上午受訪被問到李四川表態一事回應，「加油，我歡迎任何一個人願意來為新北市承擔做事的人，我們都給他鼓勵，加油。」

