李四川被拷問何時辭選新北！ 蔣萬安搶答

台北市副市長李四川近日在電視節目中首度表態有意參加黨內初選角逐新北市長，隨即引發政壇關注。在台北市議會市政總質詢中，多位民進黨議員連番追問李四川請辭時程，台北市長蔣萬安則突然幽默插話「考慮一下我市長的心情」，引起現場笑聲。此外，李四川在節目中對年輕女主持人的發言也引起性別平等爭議，而已獲民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧則表示，不論對手是誰，她的目標始終是爭取400萬新北市民的認同。

民進黨台北市議員張文潔與台北市長蔣萬安。（圖／TVBS）

在台北市議會進行的市政總質詢中，民進黨議員張文潔直接詢問李四川若沒有黨內初選指定他參選，他何時會辭職。張文潔的提問尚未結束，蔣萬安市長便搶著回應：「你們考慮一下我市長的心情，一直要我副市長辭職。」張文潔則回應表示，正因為李四川的動向讓市長無法清楚掌握，她才提出質詢。蔣市長的幽默回應讓台下官員都笑了出來。

廣告 廣告

民進黨台北市議員張文潔與台北市副市長李四川。（圖／TVBS）

在此之前，民進黨議員林世宗也曾質問李四川何時準備請辭、何時離職前往新北市。李四川則回應：「你還沒有請我，我不會那麼早走。」議員們之所以積極追問，可能是擔心等不到明年4月議會開議前就沒有機會質詢李四川。

李四川近日在節目「下班瀚你聊」中首度表態願意參選，但他對年輕女主持人說「因為今年的水這個比較多一點，所以這個可能雪寶你會聽不懂」的言論，引起新北市議員張維倩的批評。張維倩指出，李四川曾以「穿得漂亮」形容民進黨新北市長參選人蘇巧慧，認為李四川在性別平等方面有待加強。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／TVBS）

已獲得民進黨中央提名的蘇巧慧則表示：「我的面試官一直是400萬的新北市民，不管對手是誰，目標從來都是設定爭取過半新北市民認同。」相較於李四川，已獲黨中央提名的蘇巧慧在選戰準備上顯然更為領先。

更多 TVBS 報導

北市文化小旅行「恐怖片」 入夜伸手不見五指

公車司機罵女童「白痴」！監視畫面被消音 蔣萬安：已進行調查

綠議員狂問李四川「何時辭職」 蔣萬安：考慮一下我心情好不好

快來玩！小巨蛋20歲生日慶 蔣萬安：冰上樂園平日半價到年底

