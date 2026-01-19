李四川被點名徵召 劉和然直球回應：新北未定於一尊

（記者陳志仁／新北報導）國民黨新北市長提名人選未定，副市長劉和然日前接受廣播專訪時，首度完整回應外界關注的「李四川是否被徵召」與黨內協調進度；劉和然強調，外界將部分說法過度簡化，黨內提名仍依既有機制，只要程序公開公平，無論結果為何，都將尊重並全力配合，最重要的是團結勝選。

圖／外界關注新北市長侯友宜私底下有沒有鼓勵副市長劉和然參選？ 劉和然回應， 這個是自己的決定，侯市長最喜歡講的就是要「活在當下」。（劉和然臉書）

針對國民黨主席鄭麗文曾提及「徵召李四川」一說，引發黨內外揣測；劉和然指出，當時說法並未完整呈現後續的脈絡，黨中央與地方黨部隨後已重新說明，各縣市提名模式本就不同，有的透過協調、有的辦理初選，甚至在民調、黨員投票等方式上仍有彈性，並非外界認定已定於一尊。

圖／台北市副市長李四川赴台北市議會接受備詢。（李四川臉書）

談及與台北市副市長李四川的比較，劉和然認為，新北市此次提名有其特殊性，兩位潛在人選皆出身公務體系，象徵制度治理與行政延續的重要價值；此外，相較純選舉出身的政治人物，基層行政歷練有助於建立可長可久的制度，而非短期政策操作，這也是新北市長期施政的核心特色。

對於外界關注黨中央希望於農曆年前，約 2 月 17日前拍板提名人選；劉和然表示，目前黨中央已授權新北市地方黨部先行協調，並將配合議會的期程與整體選情評估，但也坦言尚未與李四川正式會面討論，認為「見面談」仍是必要過程，最終方式仍須待黨內形成共識。

至於近期傳出劉和然在部分的民調中，「超車李四川」的說法？劉和然直言，「我真的不曉得那個民調從哪裡來！」看過最近的民調就是大概已經一個月前了吧；強調「他並未進行任何的民調」，相關數據來源不明，對此保持審慎態度，政治競逐不應建立在放話或操作之上，而是回到制度與整體勝選考量。

劉和然重申，只要提名的機制清楚透明，無論最終人選為誰，黨內都必須團結迎戰，如果只是為了想當而當，就失去了背後的那個價值；他形容新北市長選舉是一場馬拉松，而非百米衝刺，節奏與穩定度將影響最終結果，也呼籲外界勿過度解讀提名進程，讓黨內機制順利完成。

