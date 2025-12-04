李四川要選新北市長 吳子嘉：他要過鄭麗文、侯友宜、黃國昌三關

台北市副市長李四川在黃暐瀚的節目上表態要爭取國民黨新北市長候選人提名，但媒體人吳子嘉表示，李四川將面臨三大關卡。（圖片來源／李四川臉書）

台北市副市長李四川在黃暐瀚主持的節目上，已經公開表態要競選2026新北市市長，而民眾黨黨主席黃國昌也表態要參選，也承認只要藍白合，不論是李四川為主、還是黃國昌為主，都能贏民進黨的蘇巧慧，但吳子嘉在《董事長開講》節目上說，李四川其實還有三個關卡要過。

李四川已經在節目上說，如果國民黨內部要先初選決定人選，他會參加。然而，目前國民黨內還有現任新北市副市長劉和然也要選，形象照都拍好了，黃國昌在《POP大國民》節目上表示，立法院的好同事、國民黨的立委洪孟楷也有意願爭取提名。

李四川已表態，要競選2026新北市長

吳子嘉4日晚在網路節目上解讀，黃袍加身的李四川，要過黨內初選、要有黨主席鄭麗文的支持，以及獲得新北市長侯友宜的支持三關。

他指出，如果李四川從國民黨內民掉勝出後，若對上民眾黨，國民黨和民眾黨要比民調比初選，「李四川很大方說我參加，他沒有排斥跟黃國昌比民調。」

黃國昌也要出來選，想請國民黨禮讓

「但黃國昌沒有這樣說，黃國昌說川伯是位令人尊敬的長輩，川伯如果要當一個令人敬重的長輩的話，就要禮讓黃國昌嘛。」吳子嘉說，黃國昌沒有要跟李四川比民調，而是請國民黨禮讓。有趣的是，黃國昌在其他節目上，稱趙少康等人是「前輩」，惟獨稱李四川是「長輩」。

吳子嘉說，柯文哲和黃國昌的直播節目有5萬多人收看，自己的節目只有6千多人觀看，恭喜黃國昌，黃國昌現在力量大的不得了，但是，黃國昌和國民黨之間的條件，其實和李四川本人無關，而是國民黨黨主席鄭麗文能否接受這個條件，「鄭麗文能接受這個條件，李四川就沒有啦。」

還須獲得侯友宜支持，否則在新北無法催出選票

最後一關是現任新北市市長侯友宜，吳子嘉直言，現在說要出來選的副市長劉和然背後是侯友宜，侯友宜不答應的話劉和然敢退嗎？

尤其是，吳子嘉說「川伯離開新北很久了，他如果要回新北市，競選辦公室主任委員要找侯友宜，要不然他自己跑不開這個局面。」

他細數，李四川第一個困難就是跟侯友宜合作，第二個要跟鄭麗文溝通「ㄟ 我們國民黨優先吧」，「第三，李四川搞定個國民黨內之後，要跟黃國昌談，你黃國昌是選真的，還是用來談判用的。」

