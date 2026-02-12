李四川角逐新北 黃國昌喊「不當副手」：有信心成為最好選擇

黃國昌今日受訪表示，有信心讓自己成為新北最好的選擇，目前就是盡力爭取代表在野陣營競選新北市長。（民眾黨提供）

台北市副市長李四川昨正式宣布將請辭，投入新北市長選戰，外界關注新北是否能藍白合。民眾黨主席黃國昌今日受訪表示，有信心讓自己成為新北最好的選擇，目前就是盡力爭取代表在野陣營競選新北市長，並放話「未來如果是川伯出線的話，我不會擔任副市長」。

黃國昌今（12日）前往板橋福德市場拜票並接受媒體聯訪，被問有無信心贏過李四川？他回應，彼此會給新北市民最好的政策願景，「對於我自己個人來講，我當然有信心，心存善念、盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇」。

媒體追問，黃國昌昨（11日）聲稱會與李四川組成最強團隊，有無可能是正副手的形式搭配？黃回應，目前就是盡全力爭取代表在野的陣營競選新北市的市長，「未來如果是川伯出線的話，我不會擔任副市長」。

黃國昌接著表示，新北市擁有全國最多人口，絕非一個人就可處理完成所有大小事，一定需要最強的團隊，而最強團隊的形式，未來會與國民黨進行合作協議時可進一步討論，他完全採取開放立場與態度，並無任何預設。

