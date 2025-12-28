李四川討「新年禮物」 卓榮泰准了：但只能用今年剩的、不敢承諾明年

行政院長卓榮泰訪視台北市第一果菜批發市場改建工程，台北市副市長李四川藉機會爭取預算。李佳穎攝



行政院長卓榮泰今（12/28）日前往台北市萬華區訪視台北市第一果菜批發市場改建工程，副市長李四川當面討「新年禮物」，希望行政院核定補助冷鏈與拍賣系統的預算，卓榮泰當場指示農業部全力支持，但他也表示，可以先由今（2025）年的經費支應，還不敢承諾明（2026）年的總預算。

李四川致詞時表示，第一期改建工程將於明（2026）年5月可以完工，8月中秋節時可以搬遷，若順利的話第二期也能就此啟動，但目前冷鏈與拍賣系統的計畫經費尚未核定，「希望院長能夠帶給我們新年禮物」，若能裁示補助，就能盡快發包。

民進黨中正、萬華區立委吳沛憶則表示，除了冷鏈之外，目前北農的拍賣系統仍以人工作業為主，拍賣時必須由拍賣員在台下進行，整體效率與即時性都有其限制，希望2.24億的現代化拍賣系統，可以由北農自籌5%，北市府與農業部再分攤剩下經費。

卓榮泰則表示，明年的總預算還沒有通過，他都不太敢承諾，但若農業部今年經費還有剩餘，可以今年就處理，針對明年的中央政府總預算，還是希望22個地方縣市政府多多協助，明年也不用等到最後一個週末再來解決問題。農業部長陳駿季則回應，目前仍有部分經費可以進行彈性運用。

卓榮泰致詞時表示，台灣身處亞熱帶地區，低溫保存與冷鏈運輸系統尤其重要，否則無法確保農產品安全送達市場，更遑論拓展外銷；自2021年起，行政院核定第一期「農產品物流及品質確保示範體系」，中央與地方合作編列約119億元預算，也建立起相當成熟、互信的協作模式。

卓榮泰認為，在此基礎下，冷鏈體系推動已取得實質進展，包括建置2座旗艦型物流中心、8座區域冷鏈物流中心，升級19處批發市場，並改善簡易集貨設施，輔導超過650處農民團體與農企業。這些都是第一期工程中已完成的重要初步成果。

卓榮泰表示，行政院於2025年持續核定第二期計畫，投入58億元預算，重點放在產銷端的進一步輔導，包括支持農民團體、批發市場建置蔬果冷藏設施，增設低溫卸貨拍賣區等，全面精進相關硬體設施，目標在於提高冷鏈交易量，延長蔬果保存期限，確保品質，並維持農產品的市場價值。

原本尚未核定的「拍賣作業系統與網路系統」約2.486億，「低溫卸貨區與冷藏庫」約11.207億，北農規劃經費由農業部補助 47.5%、台北市政府補助 47.5%，北農自籌 5%。低溫卸貨區面積將從現狀倍增至2000 平方公尺，未來可視需求擴增至 6400 平方公尺；冷藏庫容量將增加至6.4倍，面積達4500平方公尺。

