李四川認「會登記新北初選」 蘇巧慧數政績：我有執行力

台北市副市長李四川昨(3)日晚間再度鬆口參選2026新北市長，更直言會先去登記初選，如果民調顯示新北市民希望他承擔，就會辭去副市長職務，投入選戰。對此，傳出有意競爭的新北市 副 市長劉和然則是強調自己深耕新北多年，不過現階段會先做好副市長的工作，而綠營11月26日已經拍板由立委蘇巧慧披戰袍，今(4)日她和總統賴清德一起出席活動時也表示，無論對手是誰，她的目標就是爭取過半選民的認同。

台北市議員(眾)陳宥丞VS.台北市副市長李四川說：「你要去新北買房子嗎，新北已經買啦，現在住在板橋啦。」雖然台北市副市長李四川住在板橋已經不是新聞，但台北市議員陳宥丞這番話，是否也對李四川角逐新北表達支持。

因為前一天晚間，李四川才在專訪節目中證實自己會參加初選比民調，如果結果顯示新北市民認為他該去承擔，就會辭去副市長職位專心投入選戰，台北市副市長李四川說：「當然一定會叫最高的民調去選舉，所以我才講說，如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制去參與初選，那如果要有藍白合要初選，我也不排斥去參與。」

喊出藍白合，然而新北選戰競爭激烈，除了民眾黨主席黃國昌，黨內傳出有意參選的還有新北市副市長劉和然，新北市副市長劉和然說：「一路走來我在新北市，從老師，局長，主任，校長，一直到市府來工作，那針對2026，每個人都有自己的節奏跟步調，那我永遠記得，我現在的角色就是新北市副市長，我會堅守我的崗位。」

另外民進黨也已經在日前敲定，由立委蘇巧慧披戰袍，近日她也頻頻出席地方行程，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「不管對手是誰，我的目標從來都是設定，爭取過半新北市民的認同。」和總統賴清德一同出席醫療科技展，蘇巧慧力拚曝光機會，而藍營各方人馬也鴨子划水，2026正面對決。

