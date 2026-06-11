政治中心／綜合報導

國民黨新北市長參選人李四川近期爭議不斷，繼豪宅購屋金流、自備款來源爭議後，如今自己持分土地上的小琉球違建案再度成為焦點。網紅四叉貓今（11）日在社群平台發文指出，友人日前前往屏東小琉球旅遊時拍攝到相關建物現況，發現店面仍持續營業，質疑李四川先前公開承諾的「該拆就拆」至今未見具體進展。

四叉貓在貼文中表示，李四川一個月前面對違建爭議時曾公開表示「該拆就拆」，但如今現場建物仍正常營業，因此質疑李四川對外要求依法處理違建，面對自家爭議卻遲遲未完成改善。值得注意的是，李四川近期除小琉球違建案外，也因豪宅購屋金流問題受到關注。根據公開資料，李四川購入板橋豪宅時，近千萬元自備款來源至今仍遭外界質疑；此外，其曾對外表示該屋為「預售屋分期付款」，但相關交易時間及法院判決內容曝光後，也引發外界對其說法的討論。由於李四川長期人設為工程專業及務實形象，因此相關爭議延燒後，外界關注的已不只是個案本身，而是政治人物面對自身爭議時，是否能以同樣標準回應社會檢驗。

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原文出處：李四川說好的「該拆就拆」呢？四叉貓爆小琉球違建仍持續營業

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