李四川談動向「與輝達簽完約就跟各位報告」 黃國昌喊跨世代君子之爭

北市府預計今日將與輝達簽約。台北市副市長李四川說明將於簽約後說明參選動向。（翻攝自臉書@李四川Hammer Lee）

輝達落腳北士科，北市府預計今日將與輝達簽約。台北市副市長李四川說明將於簽約後說明參選動向。對此，有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌表示，期待跟李四川針對政策、政見進行一場「跨越世代的君子之爭」，這將是最好的民主示範。

台北市政府今（11日）將與輝達簽約，被視為國民黨下屆新北市長人選的李四川上午表示，美國現在剛上班，原則上早上大概會開始跟他們進行簽章簽字，倘若順利應在12時之前會簽訂完結；若有結果，市政府會開記者會對外宣布。媒體詢問，何時會報告未來動向的決定？李四川表示，「簽完了，我一定會跟各位報告」。

新北市長侯友宜在市政會議後，媒體關切李四川的參選動向，以及侯擔任國民黨新北市長人選協調要角，是否已有結果？他並未正面回應，僅指出李四川是從基層打拚上來、非常優秀的公務人員，一輩子為國家盡心盡力，能夠為市民多做事、為國家多做事，他都樂觀其成，大家一起加油。

有媒體問，李四川可能宣布參選新北市長，黃國昌表示，李是非常資深、優秀的公務員，且有豐厚的市政經驗，若李投入新北市長選戰，期待與之針對政策、政見進行一場理性與健康的「跨越世代君子之爭」，這將是最好的民主示範。

國民黨主席鄭麗文昨（10日）表示，農曆年後將與民眾黨宣布藍白共同願景與政見；對此，黃國昌回應，既然鄭已宣布，代表藍白同願景與政見應該在春節過後就可以完成，在這個基礎上會進行政黨合作協議，以及地方提名布局，「這是有順序的，先有共同的政見跟願景，接下來再進入政黨合作協議，以及地方提名的相互協調。」

