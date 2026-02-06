李四川談最快2/11簽約輝達 是否請辭選新北「會報告」

藍營新北市長提名人選還懸而未決。（圖／東森新聞）





輝達落腳北士科T17、T18，北市府今（6）日與美國輝達總部，以122億議價完成，預計最快11號簽約！也讓各界關注被視為最大功臣的台北市副市長李四川下一步是否將投入2026新北選戰？對此李四川埋伏筆表示，事後的狀況會再報告。不過民眾黨和民進黨的被提名人選，早已全力備戰。

台北市副市長李四川：「北士科T17、18，以122億議價完成，最快會在11號。」

輝達落腳北士科最後一哩路就要完成，若簽約後將能申請建照，北市府盼能在6月前開工，而過程中的重大推手李四川任務完成，是否就會請辭北市副市長，投入藍營新北選戰。

台北市副市長李四川：「今天大概把輝達的這個部分，把它做一個完成，那事後的狀況，我會跟各位做個報告。」

李四川埋伏筆，只是藍營到底誰選新北市長懸而未決，基層已很心急，新北市副市長劉和然和李四川何時會面協調。

新北市長侯友宜：「我們會一切按照時間跟節奏，一步一步地往前走。」

關鍵協調新北市侯友再度重申，請支持者安心，藍藍合完再談藍白合，只是民眾黨在提名黃國昌之後已經開跑，6號帶著自家小雞，召開首場政見發表會。

民眾黨主席黃國昌：「效率不足的事情，我們提出所謂的都更新幹線，針對爭議不斷的事情，我們提出所謂都更特攻隊。」

黃國昌聚焦都更議題，提出「三新箭」策略，同一天 民進黨參選新北市長，早早定於一尊的 蘇巧慧，則是在被提名後，首度跨區到台北市，替綠營小雞站台拚初選。

新北市長參選人蘇巧慧：「不只是台北市，只要任何能夠為民主價值奉獻的年輕人，我覺得我們都有義務，要幫助他們一起，讓更多的選民認識。」

綠營北市沒母雞，新北先來扛，2026選戰，雙北一體互相連動，藍綠白各自出招。

