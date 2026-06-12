李四川談AI廊帶 推工業區立體化

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國民黨新北市長參選人李四川12日晚間出席新北市商業會理監事會議，李四川表示，對於產業界面臨用地不足、土地成本過高等問題，未來將以務實經驗系統性規畫，協助產業解決問題，根留新北市、創造更多年輕人的工作機會。

李四川指出，新北市擁有完整的產業基礎，從傳統產業到高科技產業皆具備發展優勢，但近年來許多企業面臨土地取得困難、租金持續上漲等問題，不少產業因此被迫外移至桃園或其他縣市。

談到高科技產業布局，李四川重申，未來將推動蘆社大橋興建，結合大眾運輸、快速道路等交通路網，串聯南港軟體園區、內湖科技園區、北士科及新北產業聚落，包括蘆洲、五股、板橋、土城及新店等地，打造AI科技廊帶，讓更多高科技產業進駐新北市、帶動區域發展。

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李四川表示，新北市長侯友宜推動五股垃圾山整治及產業環境改善，為地方發展奠定良好基礎，未來除了五股以外，淡水、土城地區也都具備發展高科技產業的潛力，將以具體規畫打造產業聚落；另有關工業區面臨空間不足問題，將持續推動工業區立體化，務實解決產業需求，打造更友善的產業環境。

關於最新一份親綠媒體網路投票民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧獲89％支持度，贏過李四川的11％。李四川競選辦公室表示，新北市民非常有智慧，對於超越常人理解範圍的數據自有評斷，李競辦只能表示，「巧慧，開心就好」。呼籲對手放下負面的選舉手段，還給新北市正面的選舉風氣。蘇巧慧昨與民進黨台北市長參選人沈伯洋一起出席新北市議員林秉宥新莊座談會，雙北參選人合體造勢，展現團結氣勢。