李四川請辭副市長選新北 蔣萬安練歌單出爐

▲輝達與北市府完成簽約，李四川（右）宣布辭副市長。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18於昨日完成簽約，台北市副市長李四川也透過臉書宣布將於2月底請辭台北市副市長，將爭取國民黨2026新北市長提名。台北市長蔣萬安昨天在李四川臉書底下留言說，「再過幾天就要過年，開放大家點歌，讓我過年好好練歌。」媒體今（12）日問蔣萬安要練什麼歌？蔣萬安笑說，給我一點時間練習。

蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年，媒體聯訪時被問到是否會對李四川的請辭批准？蔣萬安說，「我說過，川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」

至於昨天到李四川臉書底下留言，要大家點歌，蔣萬安今天反問媒體，「給我一點時間練習，你們希望我唱什麼？」媒體唸出網友敲碗的歌單「祝你幸福」、「手放開」、「愛我別走」、還有「勇氣」、「hold my hand」、Lady Gaga的歌等，他問媒體「你們想要我唱什麼？給我一點時間練習。」

媒體追問李四川准辭，第三副市長人選何時會出來？蔣萬安笑著說「人力銀行也是要放年假吧。」

