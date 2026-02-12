李四川請辭參選新北市長 盧秀燕讚超級瑪利一馬當先

李四川請辭參選新北市長，台中市長盧秀燕讚李四川是超級馬力、一定一馬當先。（圖：中市府提供）

年底縣市長選舉，藍綠白積極布局，台北市副市長李四川傳出月底請辭，參選新北市長，對此，台中市長盧秀燕今天（12日）受訪表示，李副市長是她很要好的朋友，對新北而言，他是超級瑪利，相信能一馬當先。另外，非洲豬瘟案，中市府4名官員遭彈劾，盧秀燕說，彈劾前，市府已重罰，拔官降調處分，尊重監院的彈劾。（寇世菁報導）

台中市政府推動「陪您長大～全面採用可調式課桌椅」計畫，分三期汰換全市國中小木製課桌椅，台中市長盧秀燕12日上午前往南屯區東興國小，視察汰換後木製課桌椅開放學生領用情形，會後媒體詢問台北市副市長李四川傳出二月底請辭，代表國民黨參選新北市長，對此，盧秀燕說，李副市長是她很要好的朋友，對新北而言，他是超級瑪利，相信能一馬當先。

另外，非洲豬瘟案，監察院以非洲豬瘟期間處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，有重大違失，彈劾台中市府前農業局長、前環保局長、前動保處長及組長等4名官員。對此，盧秀燕表示，在監院彈劾前，市府已經重罰，有的官員拔官去職，有的降調改敘，都已經處分完畢，市府尊重監院彈劾。