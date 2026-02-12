李四川請辭參選新北市長 蘇巧慧霸氣回應：無論對手是誰都已做好準備

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市副市長李四川昨（11）日宣布將在2月底請辭副市長，並於3月重返新北市爭取代表國民黨提名參選下屆新北市長，包含現任市長侯友宜、新北市副市長劉和然、國民黨前主席朱立倫、前發言人楊智伃都表態力挺。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12）日回應，無論對手是誰，他們都已經做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧與新北隊。





蘇巧慧指出，大家的面試官一樣是400萬新北市民，所以她從參選以來，就按照規劃好的節奏，陸戰、空戰並重；除了帶領新北隊深入大街小巷握到每一雙手，也以派報文宣、網路影片的方式提出六大福利政見，為市民減輕負擔；無論對手是誰，我們都已經做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧與新北隊。

另，針對台北市政府完成輝達台灣總部「Nvidia Constellation」進駐北士科T17、T18基地的地上權簽約一事，蘇巧慧則說，輝達本來在內湖的辦公空間太小，現在新的總部留在北部，相信大家都非常支持，從中央到地方都會全力協助；而新北就在台北旁邊，也有許多人才和資源，接下來她會提出更多產業政見，希望能吸引更多企業進駐新北。









