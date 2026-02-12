李四川請辭戰新北！蔣萬安留言喊「過年練歌」 歌單全曝光

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

台北市副市長李四川昨（11）日在臉書宣布，已向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭，並參選新北市長，而蔣萬安則在臉書底下留言「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，消息一出受不少網友也紛紛點菜。對此，蔣萬安今（12）日上午受訪則喊「給我一點時間練習」。

蔣萬安今日上午出席「2026臺灣年味在臺北」北投中繼市場活動前接受聯訪；記者提問，李四川昨日宣布請辭，目前蔣萬安是否有准許？他則喊：「川伯不管在哪裡我都全力支持他！」。

由於蔣萬安昨日在李四川臉書底下留言「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，記者也問練那些歌？蔣萬安則笑說「給我一點時間練習，過年順便練歌」。

針對網友點名喊練〈祝你幸福〉、〈愛我別走〉、〈手放開〉、〈愛我別走〉、〈勇氣〉、歌手Lady Gaga的〈hold my hand〉，蔣萬安也反問記者：「你們想要我唱什麼？給我一點時間練習」。至於針對第三副市長何時會確定？蔣萬安則笑回：「人力銀行也是要放個年假吧！謝謝大家，謝謝！」









