李四川請辭投入新北市長選戰 黃國昌稱絕不當副手

備戰2026地方選舉，國民黨新北市長人選雖然還沒正式提名，但經過現任市長侯友宜介入協調，將由現任台北市副市長李四川表態爭取，他本人強調「當仁不讓、順勢而為」，將在2月底請辭、3月投入選舉。就連原本爭取黨內提名劉和然，也改為全力支援、並肩作戰。

台北市副市長李四川表示，「我謝謝侯市長的支持，對他8年的施政，說實在是值得我們去學習，那也謝謝劉和然副市長跟侯市長的支持。」

只是隨著國民黨人選明朗化，藍白是否合作？拋出要組最強戰隊的民眾黨主席黃國昌，重申有信心讓自己成為新北最好的選擇。綠營方面，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，將持續帶領新北隊深入大街小巷，爭取更多市民支持。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，「大家的面試官一樣是400萬新北市民，所以我從參選以來，就按照規劃好的節奏，陸戰和空戰並重，無論對手是誰，我們都已經做好準備。」

民眾黨主席黃國昌則表示，「如果假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長，新北六都之中人口最多的，那絕對不是任何一個人，就可以處理完所有新北市大小事。」

隨著李四川投入新北選戰，過去總是對他喊說要「甲你攬牢牢」的蔣萬安，也決定放手，甚至笑說要練新歌送給川伯。藍營認為，未來兩人更有望合體、形成「雙母雞」效應，從雙北擴及全台。

台北市長蔣萬安表示，「我說過，川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」

國民黨台北市議員曾獻瑩則說，「蔣萬安與李四川給人一種合一團結的氛圍，而且彼此之間溝通也沒有障礙，效果應該會外溢到其他縣市。」

民進黨台北市議員洪健益表示，「請各位客倌稍安勿躁，畢竟民主進步黨人才濟濟，最後推出來的人絕對是高知名度，有辦法讓蔣萬安綁在台北市，他的萬安效應無法外溢。」

民進黨中央表示，會有自己的提名節奏，也提醒李四川還要跟民眾黨黃國昌討論「藍白合」的議題，現在就開始組成連線，似乎對黃國昌不夠尊重。

