李四川請辭投入新北市長選戰 黃國昌稱絕不當副手
備戰2026地方選舉，國民黨新北市長人選雖然還沒正式提名，但經過現任市長侯友宜介入協調，將由現任台北市副市長李四川表態爭取，他本人強調「當仁不讓、順勢而為」，將在2月底請辭、3月投入選舉。就連原本爭取黨內提名劉和然，也改為全力支援、並肩作戰。
台北市副市長李四川表示，「我謝謝侯市長的支持，對他8年的施政，說實在是值得我們去學習，那也謝謝劉和然副市長跟侯市長的支持。」
只是隨著國民黨人選明朗化，藍白是否合作？拋出要組最強戰隊的民眾黨主席黃國昌，重申有信心讓自己成為新北最好的選擇。綠營方面，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，將持續帶領新北隊深入大街小巷，爭取更多市民支持。
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，「大家的面試官一樣是400萬新北市民，所以我從參選以來，就按照規劃好的節奏，陸戰和空戰並重，無論對手是誰，我們都已經做好準備。」
民眾黨主席黃國昌則表示，「如果假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長，新北六都之中人口最多的，那絕對不是任何一個人，就可以處理完所有新北市大小事。」
隨著李四川投入新北選戰，過去總是對他喊說要「甲你攬牢牢」的蔣萬安，也決定放手，甚至笑說要練新歌送給川伯。藍營認為，未來兩人更有望合體、形成「雙母雞」效應，從雙北擴及全台。
台北市長蔣萬安表示，「我說過，川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」
國民黨台北市議員曾獻瑩則說，「蔣萬安與李四川給人一種合一團結的氛圍，而且彼此之間溝通也沒有障礙，效果應該會外溢到其他縣市。」
民進黨台北市議員洪健益表示，「請各位客倌稍安勿躁，畢竟民主進步黨人才濟濟，最後推出來的人絕對是高知名度，有辦法讓蔣萬安綁在台北市，他的萬安效應無法外溢。」
民進黨中央表示，會有自己的提名節奏，也提醒李四川還要跟民眾黨黃國昌討論「藍白合」的議題，現在就開始組成連線，似乎對黃國昌不夠尊重。
李四川宣布請辭北市副市長 3月起投入新北選戰爭取提名
捷運東環段CF710區段動土 通車後內科至士林站僅需11分
首度回應是否參選新北市長 李四川：不會排斥、願意承擔
李四川宣佈辭去台北市副市長，表態投入新北市長選戰，今天（12日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問，他向新北市四百萬市民喊話：我絕對有堅強的施政團隊。 一宣佈要選新北市長，政論節目就質疑
（中央社達卡11日綜合外電報導）孟加拉2024年爆發由學生帶頭的起義，結束長達15年的專制統治，明天將迎來自那之後的首場大選，選舉委員會今天表示，預期投票率會很高。
（中央社達卡12日綜合外電報導）孟加拉2024年在學生帶頭下推翻時任總理哈希納後，今天首次舉行大選，過去遭哈希納政權打壓的各政黨重返激烈選戰，已故前總理吉亞的兒子拉曼與伊斯蘭黨的競爭尤其受矚。
中國日本商會近日公布最新一期「會員企業景氣・營商環境認識問卷調查」顯示，儘管中日關係急凍，但有59％的受訪企業表示今年將增加或維持對中國投資。此外，「對事業環境的滿意度」繼續保持較高比例。
即時中心／黃于庭報導為了年底的九合一大選，朝野各黨派均使出渾身解數，民進黨拍板立委蘇巧慧出戰新北市長，民眾黨主席黃國昌也獲黨內提名，而台北副市長李四川今（11）日正式表態，將於2月底請辭，投入新北市長選戰，目前形成「3腳督」局面，外界也相當關注藍白能否順利整合。對此，黃國昌回應，期待與李四川深度交換意見，提出對市政願景的想像。
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天（12日）表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。至於李四川的台北市副市長一職會由誰接手，蔣萬安笑說，人力銀行也是要放年假，強調現在最重要的是讓所有市民過好年。
台北市長蔣萬安，到北投中繼市場拜年，攤商熱情送上美食，祝福2026高票當選。但現在除了蔣萬安要面對選戰，台北市副市長李四川，也會在三月投入新北，拚提名。對此，蔣萬安強調，不管川伯在哪裡，都會全力支持，他也笑說，過年會來練歌，唱歌給川伯聽。 #蔣萬安#北投中繼市場#2026選戰 '
孟加拉自2024年親印政權垮台後，中國趁勢填補真空，與孟加拉簽署國防協議興建無人機工廠。美國駐孟大使酈英傑10日表示，美國對中國在南亞影響力持續擴大感到擔憂，並計畫向孟加
（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。
（中央社記者江明晏台北12日電）台船今天攜手海洋委員會海巡署，舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第3艘開工典禮；台船將新建6艘遠洋巡護船，全面提升漁業巡護與海域執法能量。
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 台北市副市長李四川昨日宣布將在本月底請辭，備戰2026年新北市長選舉。李四川表明，如果獲得國民黨提名，將投入新北市長選舉，並與民眾黨尋求合作方式。對此，國民黨新北市議員參選人何元楷今（12）日表示，李四川表態參選新北市長，就像是給大家吃了定心丸一樣，所有人都感到振奮不已。他提到，雖資源有限，但仍決定要將自己其中一面看...
台北市副市長李四川昨（11）日宣布將在2月底請辭、3月投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（12）日被問及是否獲准李四川請辭一事時未正面回應，僅再度表態「我說過川伯不管在哪裡，我都全力支持他」，隨後又被
11月底將舉行全國地方選舉，新北市長選戰備受關注。民進黨已完成徵召立委蘇巧慧參選，國民黨則遲遲未確定人選。目前除新北市副市長劉和然表態外，民調長期領先、外界點名聲量最高的李四川也正式表態將爭取黨內提名。李四川表示，夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感...
台北市政府今天(11日)已與輝達針對北士科T17、18基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後透過臉書發文表示，他下午已向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長一職，3月開始就會回到他所熟悉的新北市，若能夠獲得國民黨提名參選2026新北市長選舉，他會與民眾黨主席黃國昌找出藍、白共同合作的方式。 台北市政府今天宣布已與輝達就北士科T17、18基地完成簽約，台北市副市長李四川是否請辭投入2026新北市長選舉備受關注。 李四川下午透過臉書發文表示，對於能夠參與輝達擴大投資台灣如此重要的事，他很感謝台北市長蔣萬安在過程中的信任與授權，今天下午他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。 李四川說自己是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，他當然有感，也應該當仁不讓，3月開始，他就會回到他熟悉的新北市，若是能獲得國民黨提名，他會和民眾黨主席黃國昌找出藍、白共同合作的方式。 李四川表示，他做過行政院秘書長及3個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作，對於如何建設、發展一個城市也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事，他做了決定以後就會全力以赴
千呼萬喚始出來！2026縣市長選舉倒數，面對民進黨立委蘇巧慧早定於一尊，國民黨新北市長人選趕在春節前出爐。台北市政府11日與與輝達就台灣總部落腳北士科T17、18基地完成簽約，負責此案的台北市副市長李四川隨後宣布，將在月底請辭副市長一職，並強調若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨主席黃國昌找出合作方式。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，李四川上陣後，藍營......
經過新北市長侯友宜協助協調2026國民黨新北市長人選後，台北市副市長李四川預計3月正式投入選戰。侯友宜今（12）日受訪表示，我們目標很明確，希望市政不斷能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好，「我們會全力支持李四川」。
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
即時中心／黃于庭報導民眾黨不分區6席立委日前宣誓就職，擁有中配身分的李貞秀國籍爭議未歇，不過她指稱，自己親自飛往中國一趟，惟當地機關以「台灣又不是外國」為由，拒絕其放棄國籍申請。而民進黨立委林楚茵加碼踢爆，李貞秀2024年仍在中國設有戶籍，「解職」是假議題，因為她自始至終就不應當選，「中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」。對此，中選會回應，依法依例辦理選務。