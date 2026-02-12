李四川請辭爭新北市長提名 黃國昌：未來若李四川出線 我不會當副市長

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北市副市長李四川連日忙於北市府與輝達總部設立簽約的事宜，昨(11)日宣布已經向台北市長蔣萬安表達將在二月底請辭，正式表態爭取國民黨提名參選新北市長。對此，作為對手的民眾黨主席黃國昌今(12)日也表示期待來場君子之爭，不過未來若李四川出線，自己不會當副市長，關於先前提到與對方組建最強團隊的形式，會在之後與國民黨進一步討論。

黃國昌今日上午受訪表示，蔣萬安、侯友宜都是國民黨非常優秀的六都市長，兩位市長挺自家國民黨的李四川是人之常情，充分的可以理解，最重要的是期待能跟李四川之間有好的君子之爭，用氣度、視野、用彼此之間能夠在理性的平台上，給新北市民最好的政策願景，負責任的提出他們的看法，接下來會建立政黨之間合作良性的典範。

黃國昌也說，對自己有信心、心存善念、盡力而為，會讓自己成為新北最好的選擇。至於如何與李四川組成最強團隊？可能是正副手搭配？黃國昌回應，目前就是盡全力爭取在野提名參選新北市長，若未來是李四川出線，他不會擔任副市長。

黃國昌強調，幾個月前曾回應過，「但我相信新北市是六都全國人口最多的縣市，絕不是一個人就能處理完新北市大小事，一定需要一個最強的團隊」，關於形式，未來跟國民黨進行合作協議時，大家都可進一步討論，他完全是抱持開放的立場態度，沒有任何預設。

