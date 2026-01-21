李四川贏蘇巧慧15%？他曝還有機會衝更高

▲台北市副市長李四川被看好參選新北市長，目前民調也都暫居領先。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 新北市長侯友宜今年底將卸任，民進黨推派綠委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌也表態競選，國民黨內則有台北市副市長李四川、現任新北市副市長劉和然角逐，不過根據民調，除了李四川外，劉和然與黃國昌的民調都輸蘇巧慧。國民黨桃園市議員凌濤說，李四川尚未宣布參選就已有15個百分點的領先，若正式表態，差距可望進一步拉大。

凌濤在政論節目《57爆新聞》表示，李四川目前仍專注處理台北市政務，但其過往在新北市任職期間，與地方基層互動良好，許多里長私下透露，李四川早已「鴨子划水」，周末常與地方人士接觸，為選戰暖身。他也指出，李四川若能在適當時機投入選戰，政策與行政經驗將更具說服力。

至於國民黨的內部整合，黨主席鄭麗文日前表示，新北市長人選將以協調方式產生，不需初選，並希望配合民眾黨在3月完成藍白整合。凌濤則認為，在蘇巧慧與民眾黨已積極布局下，李四川應儘早表態參選，鞏固北北基桃的重要戰略位置。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

