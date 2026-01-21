李四川赴美與輝達或選舉有關？北市府澄清：私人旅遊行程

民進黨已在去年底提名立委蘇巧慧參選2026新北市長，民眾黨主席黃國昌日前也表態參選，國民黨人選至今仍未定案。其中呼聲最高的台北市副市長李四川，以及積極爭取的新北市副市長劉和然，預計要在月底碰面，但最新消息傳出，李四川正在美國參訪，預計要在25日才歸國，外界猜測李四川赴美，對此，北市府澄清是「私人旅遊行程」。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

國民黨2026年新北市長人選提名作業持續進行中，剛從日本返台的國民黨秘書長李乾龍今（21）日表示，目前正與新北市長侯友宜及有意參選的副市長劉和然聯繫，預計近1、2日內會安排見面，但不方便透露相關細節與確切時間。

國民黨秘書長李乾龍。（資料照／中天新聞）

針對劉和然希望與有意參選人「碰面談」的訴求，而台北市副市長李四川近期將赴美參訪，預計25日才返國。國民黨新北市黨部主委黃志雄回應，預計在30日以前讓兩人碰面。李乾龍則透露近日將先與侯友宜及劉和然碰面，但對相關內容及時間則無法多說與確定。

新北市副市長劉和然。（資料照／中天新聞）

只不過藍營在新北市長人選遲遲未定，李四川此時正訪美，也引發各界關注李四川此行的動向，是否與輝達落腳北士科或選舉拜訪有關？

據了解，李四川此趟訪美僅是個人旅遊行程，與輝達或是選舉布局皆無關係。

