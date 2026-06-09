李四川跟進提寵物醫院政見挨轟！網友灌爆留言區：蘇巧慧提完你才想到？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨新北市長候選人李四川今（9）日在社群平台拋出動保政策，主張未來成立市立動保醫院，並提出認養毛小孩可享掛號、看診等基本醫療照護免費，希望打造更友善的動物照護環境。不過，相關貼文曝光後卻引發大批網友質疑，留言區幾乎一面倒砲轟政策內容缺乏財務規劃，更有人直言「根本是看到蘇巧慧提出毛孩政見後才急著跟進」。

李四川在貼文中表示，未來希望成立市立動保醫院，讓認養回家的毛小孩能獲得基本醫療照顧，「別讓錢，擋住一份愛心。城市的高度，就看怎麼對待生命。讓這份愛，被支持、被接住。」

廣告 廣告

然而貼文發布後，立即引來大量質疑聲浪。

有網友留言指出：「你要成立動保醫院，請問裝潢、醫療設備、醫療人員哪一項不需要錢？這些錢還不是從新北市民繳的稅金來出？你想做愛心，就拿自己的錢出來，不要拿納稅人的錢補貼那些不願意負起飼養責任的人。」

另一位網友則質疑政策規劃過於草率。

「不要因為蘇巧慧提毛孩政策獲得飼主支持就硬提，拜託提案前幕僚多做點功課好嗎？提這種方案只會讓人知道你根本不懂毛孩，硬要假裝自己很懂而已。」

還有不少飼主直接從實務面提出反對意見。

有人表示：「一次生個病就好幾萬的醫療費，如果負擔不起就不要硬養，等老了病了才送養棄養，問題根本不在醫院。」

也有人認為，真正重要的是養寵物前的責任教育，而不是政府買單。

「你現在要拿所有納稅人的錢去幫領養的寵物負擔看病的錢？你是認真覺得錢應該這樣花，還是飼主的養前教育根本不重要？」

部分留言更直接點名李四川過去發言。

有網友引用李四川提到「牠都不敢生病」的說法反問：「動物跟你說的嗎？還是寵物溝通師說的？」

也有人批評：「蘆洲的醫院都不蓋，蓋什麼寵物醫院，頭腦有洞是不是？」

另一則高讚留言則寫道：「我沒養寵物，為什麼要我繳稅幫忙負責這塊？養小孩我OK，憑什麼要幫忙養寵物？」

值得注意的是，民進黨新北市長候選人蘇巧慧早在5月即提出完整毛孩政策，包括擴大疫苗與健檢範圍、提升夜間醫療量能、推動寵物長照等措施，主張從醫療、照護到飼主支持建立完整制度，並強調照顧毛小孩同時也要照顧第一線獸醫師。

相較之下，李四川此次提出的「市立動保醫院加免費基本醫療」構想，雖然訴求直接，卻因經費來源、執行模式與公平性問題未進一步說明，引發大量質疑。

從目前網路輿情來看，爭議焦點已不只是寵物政策本身，而是選舉期間提出的新政見，究竟是經過完整評估的公共政策，還是看見對手獲得關注後的倉促跟進。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

白營稱蘇巧純獲百萬補助「煉金」...蘇巧慧陣營打臉「她並非股東也沒領薪水」：李四川請用功別烏龍指控

8座遮陽傘燒掉近6000萬！簡舒培秀會議紀錄：李四川任內竟動用平均地權基金 991萬設計監造費另計