李四川跟風蘇巧慧提寵物政見 被網友砲轟：腦袋有洞是不是？
[Newtalk新聞] 蘇巧慧五月中在網路上提出毛小孩政見，包括：擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療量能、擴大實施寵物長照等相關政策，藉此照顧毛小孩，也守護獸醫師，蘇巧慧盼「讓毛小孩與家人在新北市一起快樂生活」。
李四川今（9）日也跟風蘇巧慧，在網路上宣布「要蓋一間市立動保醫院，認養回家的，掛號、看診等基本照護免費，別讓錢，擋住一份愛心。城市的高度，就看怎麼對待生命。讓這份愛，被支持、被接住。」但其中基本看護費被一堆網友砲轟，被質疑錢從哪裡來？由中國國民黨黨產支出嗎？
網友A說：「你要成立動保醫院，請問裝潢、醫療設備、醫療人員那一項不需要錢，這些錢還不是從新北市民繳的稅金來出？你想要做愛心，就拿你自己的錢出來做愛心，不要把新北市民的稅金拿去貼補那些想要養寵物又不願意盡自己照顧責任的人。」網友B則說：「不要因為蘇巧慧提毛孩政策獲得飼主們支持就硬提，拜託提案前，幕僚多做點功課好嗎？提這種方案只會讓人知道你根本就不懂毛孩，硬要假裝自己很懂而已」。
網友C說：「但是你現在要拿所有納稅人的錢去幫領養的寵物去負擔看病的錢？你是認真覺得錢應該這樣花還是飼主的養前教育不重要？麻煩沒用深思過的東西別張嘴就來，好嗎？」更有網友批評，李四川說「牠都不敢生病，是動物跟你說的嗎？」、「蘆洲的醫院都不蓋，蓋什麼寵物醫院，頭腦有洞是不是？」
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