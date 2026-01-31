即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

《TVBS民調中心》1月16日公布的民調顯示，若國民黨在新北市推派現任台北市副市長李四川出戰，支持度以47%領先民進黨參選人、立委蘇巧慧的32%，不過就交叉分析來看，新北人口最多且結構較為親藍的板橋區，蘇巧慧已以43%的支持度勝過李四川的40%，情勢大有可為。對此，蘇巧慧今（31）日回應，她會參考各項民調，選舉迄今僅剩301天，將繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴，爭取更多新北市民的認同。





廣告 廣告

今早8時35分，蘇巧慧在綠委張宏陸、民進黨新北市議員黃淑君、石一佑與市議員擬參選人李昆穎等人陪同下，前往板橋幸德市場掃街拜票，並於行前在港尾福德宮前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／李四川輸在起跑點？新北民調顯示綠營已翻轉一區 蘇巧慧謙卑回應了

蘇巧慧（中）今早前往板橋幸德市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，媒體近期的民調顯示，板橋區部分您贏過李四川，今天選在此處掃街，是希望從板橋開始翻轉嗎？

對此，蘇巧慧指出，團隊會參考各項民調，畢竟他們是抱持著想和全新北400萬的市民一起努力，讓城市升級的夢想而來，因此會持續打拚。

她強調，選戰迄今僅剩301天，到下週就不到300天了，團隊會持續努力，繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴，爭取更多新北市民的認同。







原文出處：快新聞／李四川輸在起跑點？新北民調綠營已翻轉一區 蘇巧慧謙卑回應了

更多民視新聞報導

挺吳昇翰！以Alex攀101妙喻從政 蘇巧慧：我是21年來最有機會贏的人

蘇巧慧枯等中！傳藍本週協調新北人選 李四川：沒接到鄭麗文通知

第8刷看到哭！蘇巧慧包場《冠軍之路》 神秘大咖現身全場暴動

