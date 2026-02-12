李四川辭官備戰新北 趙少康發聲力挺喊話台中「應參考早點整合」

趙少康表態支持李四川參選新北市長，並提到台中市長初選應參考新北模式，早點協調整合。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨確定將提名台北市副市長李四川轉戰新北市長選舉。前中廣董事長趙少康今（11日）表示，已正式表態全力支持李四川參選新北市長，直言「李四川就是新北需要的人」。趙少康讚譽，李四川出身工程背景，具備務實、重視數據與效率、以成果為導向且不譁眾取寵的特質，正是當前新北市最需要的市長類型。

趙少康表示，雖然李四川目前是台北市副市長，但他的歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，一路走來，都是非常專業、扎實的行政官員，更重要的是，李四川是學工程出身。學工程的人都有的特質就是：務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北市最需要的市長類型。

他指出，這也是為什麼李四川的民調一直維持在高檔，因為大家看得到，「他（指李）務實、懂建設、會做事。新北市幅員遼闊，有很多地方建設需要推動、需要改善、需要升級，這些都不能只靠口號，而是要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。」

趙少康說，「我也要肯定侯友宜市長與劉和然副市長的氣度，在這個時間點侯友宜市長願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度。因為選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。」

他接著表示，而新北市這一戰，還有一個更重要的關鍵：藍白後續的協調。趙少康一再強調，藍白一定要合作，不能各走各的，不能增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚。他相信黃國昌主席是有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。

趙少康表示，新北需要的是一個務實、能做事、會做事的市長，他相信李四川就是這樣的人，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。最後，國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，「我認為台中應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。」（責任編輯：王晨芝）

