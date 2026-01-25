李四川返台後「劉李會」本周登場 藍新北市長人選月底前協調

國民黨2026年新北市長參選人選至今尚未出爐，兩大熱門人選台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然預計本周內將進行會面協調。國民黨新北市黨部主委黃志雄25日表示，由於李四川預計當天返台，黨部這周一定會安排兩人見面，但時間、地點均未確定且不會公開，相信雙方對於見面都樂見其成。

新北市副市長劉和然。（資料照／黃詩崴攝）

劉和然25日表示，他的態度一直很明確，一切都以國民黨能在新北勝選為最重要的目標。他強調，新北市長人選的相關協調由新北市黨部規劃，包括相關人選見面也都是由市黨部統一安排，目前據他了解是希望在1月底前安排協調事宜。

劉和然說，據報導李四川副市長當天返國，大家自然也會關心後續的發展進度，他目前等候黨部的聯絡與安排。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

針對若協調不成後續將採取何種方式產生人選，劉和然回應，他沒有預設任何立場，最重要的是過程讓大家信服、結果能夠團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

黃志雄日前曾表示，將於1月底前完成新北市長人選協調，目前時間、地點和形式未定。國民黨主席鄭麗文也希望農曆年前完成提名作業。

