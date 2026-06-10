李四川透露淡江大橋興建秘辛 原本多次流標一度要改成平庸造型

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國民黨新北市長參選人李四川(左二)受邀參加齊柏林空間特展開幕。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕跨越淡水河出海口的淡江大橋，美麗獨特的單跨距造型成為台灣的新地標，國民黨新北市長參選人李四川10日受邀參加齊柏林空間年度特展時透露，當年因為淡江大橋由知名建築師札哈･哈蒂設計的構型難度太高、預算太低導致多次流標，相關單位有意放棄原設計，改為普通造型以利興建，時任新北市副市長的李四川表達反對，盼能延用原設計，後來才追加預算，總算蓋成現在的美麗模樣。

齊柏林基金會位於淡水的齊柏林空間展場10日舉行年度特展「RE見：齊柏林俯瞰台灣」，並且推動齊柏林逝世紀念日6月10日成為「看見台灣日」共同守望台灣，基金會感謝李四川8年前協助基金會找到淡水的齊柏林空間展場，特邀李四川到場參加活動。

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基金會播放的空拍景象多次出現今年甫啟用通車的淡江大橋景象，不管是白天還是夜間空拍的淡江大橋都呈現出壯觀優雅的造型，融入淡水河口兩岸的山海美景，令人讚嘆。

李四川致詞時指出，在民眾期待數十年的淡江大橋，原本是條「選舉橋」，「選舉時浮起來、選舉後就沈下去」2000年時時任台北縣副縣長陳威仁調任交通部次長，與他討論後，決定由交通部、內政部和新北市各負擔3分之1經費啟動興建規劃，但是知名建築師札哈･哈蒂設計的造型雖然美麗，但是工程難度超高，原本150億元的預算，沒有廠商願意投標，導致多次流標。

後來行政院表達希望改成普通造型降低預算發包，當時李四川從行政院回任新北市副市長，他堅持應該依照原設計施工，後來預算增加至200多億才蓋成，事後證明一切都是值得的。

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