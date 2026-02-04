李四川過年前請辭副市長？蔣萬安用台語吐露「心內話」

傳出李四川將會在過年前請辭，蔣萬安用台語笑答，「要過年了，要考慮我的心情好嗎？」（張珈瑄攝）

2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布成立競選總部，唯獨國民黨尚未確定人選。有報導指出副市長李四川過年前將會宣布請辭，台北市長蔣萬安4日受訪，他用台語笑回，「要過年了，要考慮我的心情好嗎？」最重要的是，希望現階段持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。

