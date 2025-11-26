李四川遭批歧視女性 藍議員救駕反轟綠「雙標」

台北市副市長李四川昨（25日）回應選戰議題稱，「施政並非穿著漂亮」，遭民進黨性平部砲轟歧視。（鏡報董孟航）

新北市長選舉未開打先轟動，台北市副市長李四川昨（25日）回應選戰議題稱，「施政並非穿著漂亮」，遭民進黨性平部砲轟歧視，要求收回言論，對此，國民黨新北議員江怡臻於臉書發文反擊，批民進黨性平部「永遠雙標」。

民進黨性平部指出，「李四川的『花瓶』隱喻，最適合送給台北市長蔣萬安。」相關言論也引發藍營質疑，江怡臻就抨擊，民進黨性平部在為蘇巧慧抱不平的同時，卻以「花瓶」等語謾罵蔣萬安，標準前後不一。

李四川則澄清，其所言並非指涉民進黨新北市長參選人蘇巧慧，僅是就針「拍定裝照」這件事本身，他也感嘆，自己尚未宣佈投入選戰，就已遭刻意曲解與攻擊。

更多鏡週刊報導

第3屆透明晶質獎登場 鄭銘謙：讓清廉成為推動政府進步的力量

黃子佼獲37名被害人同意緩刑 仍有10被害人未出面

黃子佼案被害人仍長夜漫漫 律師籲追拍攝及平台共犯