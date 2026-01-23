李四川遭遇大危機！蘇巧慧氣勢如虹「民調猛飆」 本人出面回應了

即時中心／高睿鴻報導

自2006年後，民進黨再也無法取得新北市長（原台北縣長）大位，但今（2026）年九合一大選，將推出前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧拚一把，讓綠營支持者很期待，新北這次能「藍天轉綠地」。民調機構《美麗島電子報》今（23）日也指出，若國民黨及民眾黨無法整合、各自推人參選，蘇的支持率將非常逼近藍營潛在人選李四川；另，即便是在一對一的情況下，蘇也有獲勝機會。對此，她本人也出面回應了。

根據上述民調，在藍營推李四川、綠營推蘇巧慧、白營推黃國昌，3人同場競爭的情況下，目前支持率分別34.2%、32.7%、15.4%。蘇巧慧只輸1.5%，且近期民調還持續與李拉近，因為國民黨遲遲未完成徵召程序，但蘇很早就得到黨提名，已開始勤跑地方、拉攏各方勢力支持。另一方面，藍營另一潛在候選人、新北副市長劉和然，戰力明顯較弱，在3腳督情況下，蘇將以36.2%勝出、黃國昌22.7%、劉和然14.4%。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／民視新聞）

對蘇巧慧而言，若藍白整合順利，選情當然會比較艱困。民調顯示，一對一廝殺的情況下，蘇的支持度36%，暫時落後李四川的45.8%；不過，這也是「藍白合」唯一的勝算。因為，若由劉和然對決蘇巧慧，後者支持率達到41.3%，勝過劉和然的31.2%；至於黃國昌對決蘇巧慧，後者支持率41.8%，還是贏過黃的36.7%。

蘇巧慧對此回應，每份民調她都會仔細看，像是前一天，有份民調指出，她在年輕人族群、以及板橋地區掌握大幅優勢；但後一天的另一份民調卻說，她在這兩個族群暫時落後，顯示民調只能當參考，但自己還是很認真看。不過最重要的是，蘇巧慧直言，她必定持續認真以赴、以短跑衝刺的力量完成這場長跑，爭取更多新北市民認同，將眼下的差距弭平。

蘇巧慧續指，她覺得台灣的選民都很聰明，評估每位候選人，都會檢視過往的長期表現；因此她認為，憑著自己3屆立委、超過10年的問政表現、以及15次獲得「優秀立委」的國會成績、加上在地方爭取的政績等，相信所有鄉親選民都看在眼裡。蘇巧慧強調，這也是她未來向選民爭取認同的最大保證。

