李四川遭酸「三重」台語念錯 反讓賴清德、蘇貞昌全中槍
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
新北市長選戰白熱化，《TVBS》昨（8）日公布最新民調顯示，國民黨新北市長參選人李四川領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧6.2個百分點。綠營議員隨即翻出李四川今年4月拍攝短影音時，將三重台語念成「Sam-tiông」，質疑其發音錯誤，並嘲諷李四川「對新北市不熟」。對此，李四川競選辦公室立刻回應「蘇貞昌、賴清德當年也這樣念」。
新北市選戰激烈，繼民進黨上週公布黨中央「自辦民調」宣稱蘇巧慧「擴大領先」李四川2.5個百分點後，《TVBS》最新民調則呈現不同結果。結果顯示，李四川以39.2%支持度領先蘇巧慧33.0%，差距達6.2個百分點；交叉分析更顯示，李四川在各年齡層支持度皆占優勢。
民調公布後不久，蘇巧慧陣營議員張之豪隨即在臉書發文，針對李四川過去拍攝「川伯行程的美食地圖」短影音時的台語發音，質疑其將「三重」念成「Sam-tiông」是錯誤發音，稱「藍白連最基本的都做不到」，並諷刺李四川「對新北市不熟」。
對此，李四川競選辦公室回應指出，2018年蘇巧慧的父親蘇貞昌參選新北市長期間於三重舉辦造勢晚會時，包括蘇貞昌本人、時任行政院長賴清德及多位民進黨在地民代，都曾以「Sam-tiông」稱呼三重，而當天活動主持人正是蘇巧慧。競辦質疑，若依照張之豪的標準，等同於批評賴清德、蘇貞昌「對三重不熟、對新北市不熟」，蘇陣營為了攻擊李四川，反而打臉自家人。
李四川競辦也批評，近期綠營側翼多次以造假圖片及不實訊息攻擊李四川，甚至公布住家外觀及家人資訊，對其家人造成困擾。競辦質疑蘇巧慧至今未曾譴責相關行為，呼籲停止負面選舉操作，以免「一再抹黑卻一再翻車」。
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