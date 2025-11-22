李四川選新北來勢洶洶？黃國昌這樣說

▲民眾黨主席黃國昌出席民眾黨台北市黨部活動前受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.22）

[NOWnews今日新聞] 立法院昨日三讀通過《地方制度法》部分修正條文，其中刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄市皆設3位副市長，因照舊法規定，北市副市長李四川若將來轉戰新北市長，台北市將剩下2位副市長且不得增設，因此該條款也被稱為「李四川條款」。已表態參選新北市的民眾黨主席黃國昌今（22）日被問到新北選戰李四川是否來勢洶洶？黃國昌表示，無論李四川是否要參選新北市長，盼有機會向李四川請益，「在選舉的時候，我們良性競爭，不用把它看成是你死我活。」

民眾黨台北市黨部今日上午在新北投捷運站後方七星公園舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」 活動，北市議員「學姊」黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動，黃國昌並於會前受訪。

黃國昌表示，昨天的地方制度法的修正，其實是為了要讓整個地方制度可長可久，針對有關於六都的副首長，以及縣市的首長跟現在的員額比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。

黃國昌說，用「李四川條款」來形容真的有點太沉重，他覺得對「川伯」其實也不盡公平。李四川現在在台北市擔任副市長，相信他輔助蔣萬安市長的表現大家有目共睹。那民主政治本來就是選賢與能嘛，如果說未來李四川是不是有意要參選新北市的市長，其實從他的角度上面來看，都是以非常開放的心胸，他也希望有機會可以跟川伯請益。畢竟川伯過去從高雄市到台北市，那擔任副手的經驗也相當的豐富。

黃國昌繼續說，「我覺得在選舉的時候，我們彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活。我覺得對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛，應該會有所幫助。」

媒體問，最近匯流的的民調指出說，如果是新北選戰一對一的比較的話，李四川是 39.1%，蘇巧慧支持度是 35.7%，黃國昌是 16.1%，黃國昌回應說，其實各種民調都會虛心地接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。

