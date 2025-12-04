李四川選新北已成定局？蔣萬安笑答：心有靈犀

台北市副市長李四川3日接受廣播節目專訪時，首度鬆口表態將參加2026新北市長選戰初選，並透露時程規劃已與台北市長蔣萬安達成共識。蔣萬安今（4）日出席市議會總質詢前受訪時，被問及此事笑而不答，僅以「心有靈犀」四字回應。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

李四川在專訪中明確表示，若國民黨舉辦初選，他將會登記參選，並強調只要登記初選就會請辭副市長職務。他也說明，沒有誰出來就要讓給誰的問題，原則上就是透過民調處理，若新北市民表達意願要他承擔，他就會承擔責任。

廣告 廣告

蔣萬安4日下午前往市議會接受總質詢，會前媒體詢問是否會捨不得李四川前往新北參選？蔣萬安回應表示，他曾說過無論在哪裡，他與李四川的心都在一起。當媒體追問兩人是否已有共識時，蔣萬安笑著表示「我們心有靈犀」。媒體進一步追問要不要唱著歌表達心情，蔣萬安並未正面回應。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

此外，媒體也詢問蔣萬安是否支持台中市長盧秀燕參選2028總統大選？蔣萬安則笑著說「你們都想好遠喔！謝謝大家，呵呵！」未明確表態。

延伸閱讀

是否選新北市長 李四川：會依循國民黨規定辦理

李四川表態參選新北市長 劉和然：須對新北市政全面了解

清潔員送阿嬤32元電鍋被判刑 李四川：法令怎麼這麼脫節