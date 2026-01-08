李四川選新北市長很穩？ 吳子嘉曝民調：三腳督只跟綠打平手

2026年新北市長選戰逐漸白熱化，民進黨已確定提名立委蘇巧慧參選，國民黨主席鄭麗文日前喊話徵召台北市副市長李四川；民眾黨主席黃國昌則是宣布參選，並直言藍白合民調輸了也不會當副手。媒體人吳子嘉曝民調分析指出，若黃國昌不選，李四川領先蘇巧慧10%，但若黃國昌參戰，李四川與蘇巧慧將呈現五五波，黃國昌則會落選。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉7日在《董事長開講》節目中分析，根據美麗島電子報進行的新北民調，在兩人對決的情況下，李四川大約領先蘇巧慧10個百分點。然而在三腳督的情況下，蘇巧慧與李四川打成平手，黃國昌則位居第三名，得票率大約只有李四川的一半，約為16%。他表示，按照目前情況來看，若在三腳督的局面下，會把李四川的優勢狠狠壓下來，因此黃國昌若堅持選到底，李四川就沒有優勢了，就會與蘇巧慧平手。

吳子嘉進一步指出，在平手的狀況下，李四川必須要奮戰，在三腳督的情況下要能夠脫困出來取得領先，否則有可能被蘇巧慧領先。他認為，黃國昌要在民調第三名的情況之下出現領先的可能性、擔任新北市長的可能性幾乎是微乎其微，但是影響李四川當選的能力是100%。

吳子嘉。（圖／ 《董事長開講》YT ）

針對李四川的選情分析，吳子嘉表示，李四川最大的弱點是年輕票與中間選民，如果李四川能在年輕票與中間選民取得突破，就可以痛擊蘇巧慧與黃國昌。他也提到，因為黃國昌的出現，同時也可以拉走一部分蘇巧慧的小草票。

吳子嘉強調，按照基本盤來看，黃國昌一點機會都沒有，但是他完全有破壞能力。黃國昌的所有優勢就是李四川的缺點，李四川、黃國昌兩個人完全100%互補。他總結指出，若黃國昌不參戰，李四川領先蘇巧慧10個百分點；若黃國昌參戰，李四川跟蘇巧慧平手呈五五波，黃國昌也會落選。

吳子嘉透露，這個民調是一個月前做的，他若要再繼續做新北民調，會在今年三月份開始做，因為進入選舉熱季，那時民調的穩定度會非常高。他表示，從這個民調已經看到選戰結構，黃國昌絕對有影響李四川當選的能力。

