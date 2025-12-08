李四川選新北市長時間曝光！李明賢爆：已有議員準備好看板

2026年新北市長選戰備受矚目，民進黨推派立委蘇巧慧蘇巧慧，國民黨方面，台北市副市長李四川參選呼聲極高，他日前也說，倘若黨內啟動初選，「我當然要登記參加」，引發討論。台北市議員李明賢今天（8日）指出，李四川可能會在明年三、四月投入選戰，且在新北已有很多議員準備好看板了。

李四川。（圖／中天新聞）

李四川日前表示，若黨內要按照制度初選，自己也會按照制度參加初選。初選完了之後，若是要藍白合，也許出線的人還要再跟民眾黨辦初選，若是新北市民認為他該承擔，他絕不排斥，「如果初選需要登記，我一定會去登記，但是我不會類似現在的選舉說⋯我要一直喊、去跑。」他強調，一旦確定要他承擔，一定會請辭台北市副市長。

廣告 廣告

李四川。（圖／中天新聞）

李明賢今天在網路節目「新聞給問嗎？」接受民進黨前立委高嘉瑜訪問，談到新北市長選戰，高嘉瑜詢問，什麼時候是李四川離開台北市最佳時機？李明賢回答，「我認為在明年三四月，議會開議之前。」他還透露，「我們新北的議員，已經把看板都弄好了，要讓李四川掛看板。」

李四川。（圖／中天新聞）

高嘉瑜表示，大家看板都準備好了，就等川伯回來，但如果等到三四月，他們也會緊張，因為時間可能較晚。李明賢則說，按照以前的慣例，大概三、四、五月進行初選和提名作業，他並指出，藍營爭取連任的縣市長都希望晚一點提名，若太早成為候選人，容易招來攻擊。

新北市政府。（圖／市府提供）

延伸閱讀

道歉後繼續參選高雄市長？賴瑞隆：未來持續在政治路上全力以赴

賴瑞隆道歉沒用？名醫直接斷言：高雄市長之路已經夢碎

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯