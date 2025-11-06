李四川選新北掀2026「共伴效應」？蔣萬安：先全心拚市政
民進黨確定由蘇巧慧參選2026新北市長後，今（6日）又傳出國民黨方面，台北市副市長李四川最快將在月底宣布參選，引發討論。對此，台北市長蔣萬安表示，「離選舉還有一段時間，現在都還是先專心、專注在市政上面。」
民進黨選舉對策委員會拍板，徵召立委蘇巧慧參選新北市長，國民黨籍的新北市議長蔣根煌透露，李四川若代表藍軍參選新北市長，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞，等到處理輝達設總部告一段落，李四川出戰新北最快月底會明朗。
對此，李四川表示，謝謝議長的這個期待跟鼓勵，不過他認為現階段大概沒有比輝達進駐台北市還重要的事。至於輝達如果能順利在農曆年前簽約，接下來是否會投入新北市長選戰？李四川表示，目前還沒有想到有關選舉方面的規劃，現階段還是以輝達為主。
蔣萬安今出席遠見高峰會，遇到媒體堵訪提問，新壽解約之後，就要忍痛放手李四川參選？他表示，「離選舉還有一段時間，現在都還是先專注在市政上面。」面對媒體追問，未來若李四川去選新北市長，2026兩人聯手是否會掀起「共伴效應」？蔣萬安說，「還有一段時間，現階段都是全心在拚市政。」
