李四川選新北有共識？蔣萬安：我們心有靈犀

▲台北市副市長李四川（右）何時辭職選新北，引發關注。（圖／記者呂炯昌攝，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 2026新北市長選戰，目前民調最高者為台北市副市長李四川，他昨日接受資深媒體人黃暐瀚專訪鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭副市長。台北市長蔣萬安今（4）日被問到李四川請辭選新北是否有共識？蔣萬安笑著回答，「我們心有靈犀」。

李四川受訪表示，若國民黨要有初選，他會去登記，更強調「沒有什麼他出來誰就要讓誰，原則上就是用民調處理，新北市民表達意願是我要承擔，我就會承擔！」

蔣萬安今日下午赴議會總質詢，會前媒體詢問李四川請辭選新北，說跟蔣萬安已達成共識，是達成什麼共識？蔣萬安笑著回答，「我們心有靈犀」。

媒體問支不支持台中市長盧秀燕選2028，蔣萬安說，「你們都想好遠。」

