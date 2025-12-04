李四川選新北首鬆口！「黨內要初選會參加」 2026民調都贏

2026大選剩不到一年，新北市長選情備受關注，國民黨至今還沒有人選，不過黨內呼聲高的北市副市長李四川週三（3）接受網路節目專訪，首度鬆口表示「如果黨內要初選，當然會參加」，還說「新北市民需要他承擔的話，也不會排斥」。

李四川週三接受網路節目專訪，在輝達確定落腳北士科後，選舉話題也首度鬆口，「如果說黨裡面要有初選，我當然要參加初選，假設初選結果，新北市民認為我該要去承擔，我絕對不排斥，要我去登記我也會去」，對選舉態勢很明顯，只要民調第一，就會披上藍營戰袍來參選。

專訪上李四川也透露名字暗藏玄機，因為媽媽生他的時候，爸爸在南方澳捕魚，寫電報說生了一個男孩子，要取什麼名，爸爸就寫回來說要叫做「書川」，但阿嬤想說大孫子怎麼可以「輸」，就去戶政事務所說要叫做「四川」。

2026新北民調！ 1對1或三腳督「李四川皆勝出」

而如同阿嬤的期望，李四川的民調沒有輸，日前根據匯流新聞網11月初的民調數據，藍綠一對一的情況，李四川贏過蘇巧慧10個百分點，加入黃國昌三腳督的局面，李四川仍會小幅勝出，面對2026選戰逐步接近，台北市長蔣萬安似乎也不再把川伯攬牢牢。

不再將川伯攬牢牢？蔣萬安：我們心都在一起

李四川表示，最早的時候蔣萬安不喜歡聽他說哪時候要走，因為本來跟蔣回台北市的時候答應只有一年，但蔣昨天在議會說，「不管他在哪裡，我們兩個的心都在一起」。何時進行初選可能還得再等等，但李四川參選態度明顯，也讓新北市長選戰局勢逐漸明朗。

台北／黃子庭、楊岳達

