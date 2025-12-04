李四川選新北 蘇巧慧：面試官是400萬市民

▲李四川接受專訪時鬆口參選新北市長，蘇巧慧表示自己的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川今（4）日接受專訪時表態將參選新北市長，若有初選將辭去副市長一職並登記初選，對此已獲民進黨徵召參選的立委蘇巧慧回應，自己想參選新北市長是因為對這座城市有感情、有成績有願景，面試官是400萬新北市民，自己目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同、選票過半。

對於李四川鬆口表態參選新北，蘇巧慧說，自己我想參選新北市長是因為對這座城市有感情、有成績、有願景，所以自己的面試官一直是400萬新北市民，想爭取與大家一同想像這座城市新未來的機會，所以不管對手是誰，目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半。因此會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念向新北市民爭取這個機會一起努力。

媒體追問李四川表示人不是時間花在跑婚喪喜慶，而是要帶著責任感把事情做好。蘇巧慧也表示認同， 做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以帶著自己的成績來。不管是過去在大漢溪堤防、堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童未來館、淡江大橋，這些都是自己的成績，證明能夠解決問題並有最好的執行力。

蘇巧慧說，未來這座城市所需是嶄新的觀念，新北很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念才能帶來新的契機、新的產業，讓這座城市重新活起來。

