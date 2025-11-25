李四川酸蘇巧慧施政非穿著漂亮 綠性平部轟「考考男」收回歧視言論

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市副市長李四川日前酸民進黨立委蘇巧慧，施政並非穿著漂亮。對此，民進黨性平部今（25）日表示，李四川跟「考考男（網路用語：喜歡居高臨下向他人說教的男性）」完全是如出一轍，並呼籲收回歧視言論。性平部批，李的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒其好好檢視任期內到底做了哪些政績？

蘇巧慧將於明天正式獲得民進黨徵召參選新北市長，並在日前受訪說，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢。不過，還未宣布參選新北市長的李四川卻酸，施政並非穿著漂亮。

民進黨性別平等事務部今透過臉書發文，對李四川的言論表達強烈譴責，李副市長對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？

民進黨性平部指出，李四川故意不談蘇巧慧擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？

民進黨性平部批，李四川以資深男性高高在上的姿態去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點跟「考考男」完全是如出一轍。

民進黨性平部指出，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給蔣萬安，提醒其好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？性平部說，這樣傲慢又老派的想法，顯示李對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

民進黨性平部呼籲，請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長。

蘇巧慧昨說，李四川應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。她未來會繼續穿著得體合宜，也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

