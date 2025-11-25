李四川酸蘇巧慧「施政非穿著漂亮」！綠性平部嗆：傲慢老派的「考考男」

記者楊士誼／台北報導

北市副市長李四川日前一句「施政非穿著漂亮」，挨批沒有性別意識；將接受徵召參選新北市長的蘇巧慧則回應，將來不但會繼續穿著得體合宜，也希望能夠讓新北漂漂亮亮。民進黨性平部今（25）日表示強烈譴責，性平部痛批，李四川是以資深男性高高在上的姿態評論具有專業與問政實蹟的女性，跟「考考男」如出一轍，其想法傲慢又老派，應收回歧視言論。

面對李四川的言論，蘇巧慧24日受訪時表示「我想李副市長應該只是誇獎我穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。」不過執政就應該要看政績，她正是以自己在國會15次優秀立委的表現，在地方得到三屆地方鄉親認同的政績，爭取服務新北市民的機會。蘇巧慧說，將來她不但會繼續穿著得體合宜，而且也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

性平部稍早也發文表示強烈譴責，難道李四川對於「年輕和創意」的理解就只是「漂漂亮亮、虛有其表」？性平部指出，李四川故意不談蘇巧慧在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼標籤？性平部痛批，李四川以「資深男性」高高在上的姿態去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點跟「考考男」完全是如出一轍！其實，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？

性平部直言，這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？性平部也呼籲李四川應收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，「進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長」。

