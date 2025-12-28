李四川陪同 卓揆允補助第一果菜市場

副市長李四川代表台北市政府，陪同行政院長卓榮泰視察第一果菜批發市場。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安非常重視第一果菜及魚類批發市場改建工程，二十八日特別指派副市長李四川代表台北市政府陪同行政院長卓榮泰視察第一果菜批發市場。視察行程中，共同為大台北地區消費者及全國農漁民，向行政院爭取冷鏈系統及拍賣作業與網路系統建置經費補助，並獲卓榮泰允諾支持，將由中央與地方政府共同補助，結合農產公司自籌配合款，完成建置。

卓榮泰說，推動全國農糧漁業畜禽冷鏈系統有實質進展，包括二座旗艦型物流中心、八座區域冷鏈物流中心，升級十九處批發市場、改善五處檢疫場所；二０二五年行政院核定第二期計畫再投入五十八億元；能全面精進改良設施，提高冷鏈交易量，增加蔬果壽命，從產地就存放在低溫設備中，保持最好鮮度與價值。

李四川表示，北農新建工程第一期預計明年五月完工，希望在中秋節前搬遷，現在最重要的是冷鏈系統、拍賣系統計畫還沒核定，盼卓榮泰能帶來新年禮物，若卓榮泰裁示給予補助，會盡快發包，配合工程在明年五月完工。

經農產公司評估，上述兩項系統建置總經費約十三點六九億元，後續將由市府與中央共同補助，並結合農產公司自籌配合款完成建置。市府亦將儘速辦理補助計畫審核作業，以全面提升市場運作效率、確保農產品品質，並兼顧全國農漁民收益與消費者權益。