李四川頻被問何時辭職參選 蔣萬安：請考慮我心情

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北4日電）台北市副市長李四川鬆口參選2026新北市長意願，成為今天市政總質詢焦點，頻被議員問何時辭職。一同備詢的台北市長蔣萬安則說，請議員考慮作為市長的心情。

李四川在昨天播出的網路節目中表示，若國民黨辦理初選，他當然會去登記，屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥。

蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪此議題表示，2人無論在哪心都在一起。但被問到是否再對李四川高歌「甲你攬牢牢」，蔣萬安僅「哈哈」2聲未回應。

民進黨台北市議員林世宗質詢時問李四川，是否已確定參選。李四川未正面回應，表示他只是就節目提問回答而已。

林世宗說，如果確定要參選，他會給予恭喜及祝賀，但台北市還有很多重大案件需要釐清，包含輝達進駐、台智光案等，請李四川一定要交代清楚才能離開。李四川表示，沒有問題。

民進黨台北市議員張文潔質詢時同樣關心此議題，頻問李四川是否確定參選、何時辭職。李四川說，若是問他意願，他絕對不喜歡選舉，昨天則是回答節目提問。

張文潔再度詢問李四川辭職時間點時，站在李四川身旁的蔣萬安突說：「你們考慮一下我市長的心情好不好，一直要我副市長辭職」，3人一陣歡笑後，張文潔便未再追問。（編輯：方沛清）1141204