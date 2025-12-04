李四川願參加新北市長初選 白委讚「好事」：尊重國民黨程序

台北市副市長李四川昨表態，願意參加國民黨新北市長選舉初選，倘若要考量藍白合，之後可能要再跟民眾黨辦一次初選，如果新北市民認為他該承擔就會承擔。對此，也有意代表民眾黨角逐2026新北市長選舉的黨主席黃國昌表示，李四川願意參加國民黨初選，對國民黨是好事，尊重他黨程序。

黃國昌4日上午於立院受訪，被問到是否仍會參選2026新北市長選舉？黃國昌直言「是啊！當然。」

媒體追問，對於李四川表態參加國民黨初選的看法？黃國昌說，川伯是一個敬重的長輩，對方表態願意參加國民黨初選，這對國民黨是很好的事情，接下來國民黨提名或徵召相關程序，就尊重國民黨程序。

