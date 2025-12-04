李四川首度表態參選新北意願 雙北市長曖昧一句話表態

台北市副市長李四川首度鬆口表態，只要黨內辦初選就會登記。翻攝畫面





台北市副市長李四川動向備受關注，外界頻頻點名他可能代表國民黨投入明年新北市長選戰。他昨日接受網路節目「下班瀚你聊」專訪時，首度鬆口表態，只要黨中央啟動初選，他「當然會去登記」，若新北市民認為他應該承擔，他也「絕對不會排斥」。罕見明確的態度，讓藍營新北布局更添想像空間。

節目中，主持人黃暐瀚直問：「現在民調看來，明年新北市長選戰無論如何李四川一定贏，那會不會參選？」李四川並未閃躲，以行動意願表述回應，引發外界熱議。

由於新北市副市長劉和然也可能有意投入新北選戰，面對鞏固藍營在新北的優勢，新北市長侯友宜稍早也釋出善意。他表示，任何願意為新北承擔、願意做事的人，他都給予鼓勵，「加油，我歡迎任何一個人願意來為新北市承擔做事的人，我們都給他鼓勵，加油。」被視為對李四川鬆口參選的正面回應。

至於台北市長蔣萬安是否捨不得副市長赴新北參選？蔣萬安今日赴議會接受總質詢前受訪時笑說，他和李四川「無論在哪裡，心都在一起」。媒體追問兩人是否已有共識，蔣萬安則以「我們心有靈犀」回應，語帶曖昧但展現高度默契。

李四川首度表態後，雙北兩位市長接連正面表態，引發政治圈解讀為「藍營新北接班戰正式開場」。外界也好奇，在藍營急欲守住新北的攻防戰中，李四川是否會成為藍軍最終的人選，後續動向備受矚目。

