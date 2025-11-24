李四川首度鬆口！揭可能投入新北市長選戰時機 對綠白參選人評價曝光

李四川說，若要選舉應該是明年春節後作決定。（鏡報董孟航）

台北市副市長李四川一直被國民黨點名為2026年新北市長潛在候選人，但他始終沒有正面回應，24日他受訪再度回應選舉相關議題，他說自己討厭選舉，現在藍白合也不知道怎麼進行，等國民黨提名制度出來在討論，如果要選舉可能也要等到明年春節過後。

國民黨新北市長侯友宜即將屆滿卸任，目前民進黨已確定派新北市立委蘇巧慧出征參選，而民眾黨主席黃國昌也表達參選意願，藍營方面則有侯友宜安排讓副市長劉和然接棒，但黨內卻一直希望由李四川跨區參選。

不愛選舉但願意承擔 李四川這樣評價蘇巧慧、黃國昌

李四川對於勸進的聲音沒有正面回應，近日他在網路節目中被問到何時會做決定，他只說國民黨的提名辦法還沒出來，談這些太早，但如果一定要他承擔，到時候「就去做該做的事」。他強調自己對選舉不感興趣，當年為了不想跟周錫瑋爭初選，就曾表明不願參選改制後的新北市長選舉。

至於綠、白的兩名對手，李四川認為蘇巧慧很有禮貌、對他也很尊重，他是屏東人、蘇巧慧是屏東女兒，不會因為選舉就同鄉交惡；黃國昌他則不認識，僅在公開場合握手，沒有深入交談，但看黃在立院的質詢認為黃的砲火很強，會不會對他就不知道。

李四川是否參選要看黨中央 可能時間點在過年後

而根據《中央社》報導，李四川表示國民黨的提名制度還沒整合，也不知道藍白合會怎麼進行，等黨中央制度出來才會決定，若要選舉可能要等到明年春節後。然而事務官出身的他沒有自己選舉的經驗，他坦言自己討厭選舉，希望可以用講政績、提出願景政策的方式來進行。

