李四川首度鬆口 表態願參加黨內及藍白合初選

生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北-新北報導

2026選戰倒數一年，國民黨新北市長人選呼聲最高的台北市副市長李四川，首度鬆口，首度鬆口將參加黨內、及藍白合初選登記。

台北市議員(民眾) 陳宥丞 vs.台北市副市長 李四川：「你不用買南港(房子)，怎樣？你要去新北買房子。」李四川出席東新社宅開工典禮，白營議員陳宥丞開玩笑地叫他買在新北，因為一直以來，對於新北市長選戰，處在被動位置的李四川，終於首度鬆口，表態主動登記初選。台北市副市長李四川：「這幾次的民調給我很大的壓力，原則上黨有黨的機制，他一定會叫最高的民調去選舉，所以我才講說，如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制，去參與初選，如果要有藍白合要初選，我也不排斥去參與。」

廣告 廣告

李四川首度鬆口角逐新北 表態願參加黨內及藍白合初選

李四川首度表態願意參加黨內及藍白合初選。（圖／民視新聞）

坦言民調呼聲最高，讓李四川參選意願的信心大增，加上一位板橋阿嬤向他喊話"你越辛苦，我們就安全"，這句話讓他相當感動，決定挺身而出。台北市議員(民眾)陳宥丞：「"阿嬤的話"作為一個(參選)起手式，可以是一個亮點，但是還是能不能拿出政績跟宣傳的重點，這才是市民朋友需要的。」台北市副市長李四川：「她講的這個，也是她人生的經驗，也是她的智慧，說實在我真的受教很多。」傳出有意參選的民眾黨主席黃國昌，4號一早在臉書發文聲稱I'm ready，也被外界解讀，是為了選戰做準備，至於現任新北市副市長劉和然，恐怕跟李四川黨內互打，加上綠營參選人蘇巧慧，形成四搶一局面。

李四川首度鬆口角逐新北 表態願參加黨內及藍白合初選

黃國昌發文稱準備好了，外界解讀新北市長參選起手式。（圖／民視新聞）

新北市副市長劉和然：「新北市幅員非常遼闊，國民黨有這麼多優秀的同志，想要來承擔，我覺得這是一件非常好的事情，要來新北市服務的話、承擔的話，一定要深度地去了解新北。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「不管對手是誰，我的目標從來都是設定，爭取過半新北市民的認同，選票過半。」藍綠勤跑基層、要用成績拚給選民看，2026大選倒數一年，新北市長選戰已經悄悄開打！





原文出處：李四川首度鬆口角逐新北 表態願參加黨內及藍白合初選

更多民視新聞報導

行政院鬆口了！外傳助美「訓練勞工」換降關稅 最新談判進度曝光

新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧

2026新北市長藍營爆內戰?李四川鬆口:會登記國民黨初選

