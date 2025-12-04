李四川首度鬆口 表態願參加黨內及藍白合初選
生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北-新北報導
2026選戰倒數一年，國民黨新北市長人選呼聲最高的台北市副市長李四川，首度鬆口，首度鬆口將參加黨內、及藍白合初選登記。
台北市議員(民眾) 陳宥丞 vs.台北市副市長 李四川：「你不用買南港(房子)，怎樣？你要去新北買房子。」李四川出席東新社宅開工典禮，白營議員陳宥丞開玩笑地叫他買在新北，因為一直以來，對於新北市長選戰，處在被動位置的李四川，終於首度鬆口，表態主動登記初選。台北市副市長李四川：「這幾次的民調給我很大的壓力，原則上黨有黨的機制，他一定會叫最高的民調去選舉，所以我才講說，如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制，去參與初選，如果要有藍白合要初選，我也不排斥去參與。」
李四川首度表態願意參加黨內及藍白合初選。（圖／民視新聞）
坦言民調呼聲最高，讓李四川參選意願的信心大增，加上一位板橋阿嬤向他喊話"你越辛苦，我們就安全"，這句話讓他相當感動，決定挺身而出。台北市議員(民眾)陳宥丞：「"阿嬤的話"作為一個(參選)起手式，可以是一個亮點，但是還是能不能拿出政績跟宣傳的重點，這才是市民朋友需要的。」台北市副市長李四川：「她講的這個，也是她人生的經驗，也是她的智慧，說實在我真的受教很多。」傳出有意參選的民眾黨主席黃國昌，4號一早在臉書發文聲稱I'm ready，也被外界解讀，是為了選戰做準備，至於現任新北市副市長劉和然，恐怕跟李四川黨內互打，加上綠營參選人蘇巧慧，形成四搶一局面。
黃國昌發文稱準備好了，外界解讀新北市長參選起手式。（圖／民視新聞）
新北市副市長劉和然：「新北市幅員非常遼闊，國民黨有這麼多優秀的同志，想要來承擔，我覺得這是一件非常好的事情，要來新北市服務的話、承擔的話，一定要深度地去了解新北。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「不管對手是誰，我的目標從來都是設定，爭取過半新北市民的認同，選票過半。」藍綠勤跑基層、要用成績拚給選民看，2026大選倒數一年，新北市長選戰已經悄悄開打！
原文出處：李四川首度鬆口角逐新北 表態願參加黨內及藍白合初選
更多民視新聞報導
行政院鬆口了！外傳助美「訓練勞工」換降關稅 最新談判進度曝光
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
2026新北市長藍營爆內戰?李四川鬆口:會登記國民黨初選
其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 180
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 68
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 21
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 107
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 45
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 89
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 15 小時前 ・ 73
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 30
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 7
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 6 小時前 ・ 6
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4