李四川首明確鬆口要選新北 劉和然喊持續「深度準備」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

2026新北市長選戰提前白熱化，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川昨日正式鬆口，若國民黨啟動初選，他會去登記、不會排斥承擔，只要新北市民表達要他承擔，他就會承擔。而同樣被視為藍營重要人選的新北副市長劉和然今（4）日則回應，市長需具備對新北市的「深度準備」，他將持續專注市政、靜待黨中央公平機制。

李四川昨日晚間接受網路節目專訪，表示過去多次面對議員詢問參選新北市長，他都回應「現在沒有人叫我承擔」，但並不是說黨要他承擔的狀況。他強調，自己曾當過國民黨秘書長，很清楚提名制度的運作，況且劉和然也一直勤跑基層，一定要按照程序來。

李四川說，若國民黨舉行初選，他會參加；若初選後，如果說要藍白合，也許出來的人還要跟民眾黨再辦初選。他也說，如果假設有初選，新北市民認為他該要去承擔，他絕對不排斥，也會去參與；要他去登記，他也會去登記。

李四川提到，他並不會刻意喊聲量或四處跑行程，但自2007年起在台北縣、新北市工作多年，如今住在板橋也十多年，對新北各地都十分熟悉，這些年來婚喪喜慶都有盡量到場或致電打招呼。

至於若以民調來看，李四川會提名誰？李則回應，若不是自己當過秘書長，他現在會很大聲說不再選舉，但他過去都是勸人選舉，「現在有民調要你選，怎麼可以跑掉？」他說，明年若黨內辦初選，不用等別人拱，他會遵守黨的機制。

針對李四川鬆口願意參與黨內初選，劉和然表示，新北市這麼大、幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的全面了解與市政銜接的熟悉度。

劉和然提到，自己從當老師、校長，到在新北市府的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，相信市民自然會看見。他強調，面對2026的節奏與態度一直沒變，繼續專注在副市長的崗位，把工作做好、把市政顧好，會靜待黨中央公平的程序和機制。

民眾黨主席黃國昌回應，自己一定會參與新北市長的選舉，而李四川是讓人很敬重的長輩，其表態願意參與國民黨的初選是好事，至於國民黨未來要徵召或初選，都尊重他黨的程序。

