李四川首表態 願參加新北市長初選

台北市副市長李四川首度表態，會去登記黨內初選。（本報資料照片）

國民黨由誰參選新北市長備受注目，熱門人選之一、台北市副市長李四川3日接受網路節目專訪時，被問到參選新北一事雖仍低調表示，自己一直以來都不是政治人物，也不喜歡選舉。不過，他也首度鬆口，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加，黨內初選結束後，可能藍白合還要跟民眾黨初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」

藍營新北市長選戰人選除了李四川，還有新北市副市長劉和然。李四川昨在節目專訪被問及參選新北市長，他直言自己身為工程人，實在不太適合台灣的選舉制度，自己一直以來都不是政治人物，也不喜歡選舉。

但話鋒一轉，李四川也提到，自己曾擔任過國民黨祕書長，黨有自己的機制，有意參選的劉和然也一直都有勤跑基層，因此如果按照機制，黨內有新北市長初選，他當然也會去參加初選。

李四川首次鬆口說，如果要他去登記、去參加初選，他不排斥參與，且黨內初選結束後，如果要考量藍白合，可能也還要再跟民眾黨舉行一次初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」李四川也強調，屆時如果要參加初選，也一定會辭去台北市副市長一職，不會讓民眾覺得要參選新北又還在台北。

李四川直言，如果自己過去從未擔任過國民黨祕書長，現在就可以很大聲地拒絕選舉，原因在於過去擔任祕書長期間，都一直在勸其他人參選，「現在被人家要求要去選舉就不好拒絕，就跟當初的原則有差距。」

李四川說，自己若投入初選，他不會像一般傳統選舉一樣，要一直喊口號、跑選戰，仍希望透過實際施政的成果說服民眾。