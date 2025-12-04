李四川首鬆口「參加新北市長初選」 侯友宜反應曝光、劉和然提深度準備

對於李四川表態投入新北市長初選，侯友宜喊鼓勵、加油。（圖：新北市府官網）

台北市副市長李四川表態，如果藍白有2026新北市長初選，他願意納入也會去登記。新北市長侯友宜今（4）日表示，歡迎任何人承擔做事，「我們都給他鼓勵，加油。」

李四川昨天接受網路節目專訪，首度鬆口表示，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加，黨內初選結束後，可能藍白合，還要跟民眾黨初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」

至於外傳已在籌組競選團隊，李四川否認「現在哪有什麼團隊」， 強調自己的團隊就是新北市400萬市民，過去曾在台北縣服務，在板橋也住了10多年，所有好朋友婚喪喜慶都沒斷過，只要有空都會去，「新北現在到底還要什麼，這個市長去，要把新北帶到什麼樣的新北市。」

廣告 廣告

有意參選新北市長的現任新北市副市長劉和然則回應，國民黨優秀人才願意為新北承擔絕對是好事，不過，新北市這麼大，幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的全面了解與市政銜接的熟悉度，靜待黨中央公平的程序和機制。

侯友宜上午受訪被問到李四川表態一事回應，「加油，我歡迎任何一個人願意來為新北市承擔做事的人。」