李四川鬆口了！1句話疑暖身「備戰新北」 藍議員看好這時間點宣布

藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了民進黨拍板、由立委蘇巧慧出戰，以及明確表態的民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然之外，就屬國民黨籍的台北市副市長李四川呼聲最高；而李四川本人也在22日受訪時再度重申立場，即「不排斥承擔責任」。

李四川22日重申，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」，被解讀為再次針對新北選戰的表態，加上輝達總部落腳北士科塵埃落定，台北市長蔣萬安22日出席CBMC台灣年會「城市論壇」被問到相關問題，則笑稱「現在都全力專注在拚市政」。

廣告 廣告

針對李四川鬆口參選一事，國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中預測，李四川應該會在輝達事件結束、也就是農曆年前宣布，至於相關行程則是等農曆年後才會陸續展開；林金結也補充，現任市長侯友宜當時也是在3月1日投入選舉，認為李四川如果能有類似的行程安排，會是最好的時間點。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

