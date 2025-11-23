李四川鬆口了！1句話疑暖身「備戰新北」 藍議員看好這時間點宣布
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了民進黨拍板、由立委蘇巧慧出戰，以及明確表態的民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然之外，就屬國民黨籍的台北市副市長李四川呼聲最高；而李四川本人也在22日受訪時再度重申立場，即「不排斥承擔責任」。
李四川22日重申，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」，被解讀為再次針對新北選戰的表態，加上輝達總部落腳北士科塵埃落定，台北市長蔣萬安22日出席CBMC台灣年會「城市論壇」被問到相關問題，則笑稱「現在都全力專注在拚市政」。
針對李四川鬆口參選一事，國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中預測，李四川應該會在輝達事件結束、也就是農曆年前宣布，至於相關行程則是等農曆年後才會陸續展開；林金結也補充，現任市長侯友宜當時也是在3月1日投入選舉，認為李四川如果能有類似的行程安排，會是最好的時間點。
